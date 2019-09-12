Орловское правительство поддержит 16877 малых и средних предпринимателей
12.09.2019
Также планируется создать 2542 новых субъекта малого и среднего бизнеса.
Такова задача специальной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утверждённой губернатором Андреем Клычковым.
Программа рассчитана на пять лет. На её реализацию потратят около 1 миллиарда 200 тысяч рублей. Расходы поделят между собой федеральный и региональный бюджеты и внебюджетные источники.
В рамках программы будут реализованы подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области» и «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области».
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