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Орел12.09.2019 Четверг 16:37
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  3. Орловское правительство поддержит 16877 малых и средних предпринимателей

Орловское правительство поддержит 16877 малых и средних предпринимателей

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12.09.2019

Также планируется создать 2542 новых субъекта малого и среднего бизнеса.

Такова задача специальной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утверждённой губернатором Андреем Клычковым.

Программа рассчитана на пять лет. На её реализацию потратят около 1 миллиарда 200 тысяч рублей. Расходы поделят между собой федеральный и региональный бюджеты и внебюджетные источники.

В рамках программы будут реализованы подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области» и «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области».

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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