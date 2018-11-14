Орловское отделение «Пенсионного фонда» просит работающих пенсионеров не увольняться до Нового года

Фонд опроверг ложную информацию, согласно которой в случае, если работающий пенсионер не покинет работу до конца текущего года, впоследствии, при увольнении, его пенсия не будет пересчитана с учётом «пропущенных» индексаций (якобы из-за новых изменений в законодательстве о пенсиях).

Как уточнили в ПФР, вопросы о достоверности этой информации в последние дни постоянно поступают от граждан. Специалисты фонда сообщают, что она не соответствует действительности.

