Орловское отделение «Пенсионного фонда» просит работающих пенсионеров не увольняться до Нового года
14.11.2018
Фонд опроверг ложную информацию, согласно которой в случае, если работающий пенсионер не покинет работу до конца текущего года, впоследствии, при увольнении, его пенсия не будет пересчитана с учётом «пропущенных» индексаций (якобы из-за новых изменений в законодательстве о пенсиях).
Как уточнили в ПФР, вопросы о достоверности этой информации в последние дни постоянно поступают от граждан. Специалисты фонда сообщают, что она не соответствует действительности.
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