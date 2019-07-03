Орловское отделение ЛДПР определилось с кандидатом на допвыборах в Госдуму

Партия выдвинула на них Романа Неверова — координатора регионального отделения либерал-демократов.

Неверов родился в 1988 году. Ранее он пытался баллотироваться в Орловские городской и областной Советы народных депутатов (в 2015 и 2016 годах соответственно), однако не прошёл ни в один из парламентов.

Дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области состоятся 8 сентября. В этот день решится судьба мандата, который освободился после кончины Николая Ковалёва.