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  3. Орловское отделение ЛДПР определилось с кандидатом на допвыборах в Госдуму

Орловское отделение ЛДПР определилось с кандидатом на допвыборах в Госдуму

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03.07.2019

Партия выдвинула на них Романа Неверова — координатора регионального отделения либерал-демократов.

Неверов родился в 1988 году. Ранее он пытался баллотироваться в Орловские городской и областной Советы народных депутатов (в 2015 и 2016 годах соответственно), однако не прошёл ни в один из парламентов.

Дополнительные выборы в Госдуму от Орловской области состоятся 8 сентября. В этот день решится судьба мандата, который освободился после кончины Николая Ковалёва.

Теги:ОрёлОрловская область

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