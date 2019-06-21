Орловское отделение Банка России сообщило о снижении инфляции
21.06.2019
Правда, оно составило лишь одну десятую процента.
Годовая инфляция в ЦФО снизилась с 5,4% (в апреле текущего года) до 5,3% (в мае). Такой же прогресс зарегистрирован в целом по стране (снижение с 5,2% до 5,1%). Информацию сообщили в Отделении Орёл ГУ Банка России по ЦФО.
Отмечается, что основной причиной снижения годовой инфляции в Центральном федеральном округе является сокращение темпов роста цен на непродовольственные товары. Также сократились и темпы роста цен на услуги.
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