Орловское ГИБДД предоставит победителям соревнований по мотоспорту скидку на обучение вождению

Скидку в 50% на обучение на водительские права категории А дорожная полиция обещает победителям турнира, который пройдёт в Орле в честь Дня ГИБДД 1 июля. В этот же день состоятся и аналогичные соревнования по велоспорту. Для их победителей тоже запланированы ценные подарки.

Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий. Скорость и качество их езды оценит жюри. Желающие могут прийти на состязания с собственным велосипедом или мотоциклом, либо взять транспортное средство у организаторов на месте.

До соревнований по мотоспорту допускаются только совершеннолетние участники, при себе необходимо иметь паспорт.

Также всем, кто планирует участвовать в соревнованиях, нужно пройти предварительную регистрацию.

Турнир пройдёт в 15 часов на автодроме по адресу Ливенская улица, дом 86.