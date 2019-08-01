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Орловским железнодорожникам пожелали повышения заработной платы

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01.08.2019

Торжества в честь Дня железнодорожника состоялись 31 июля перед Дворцом культуры ЖД. В нём участвовали профессионалы различного профиля — машинисты и проводники, путейцы, ремонтники, инженеры, руководящие работники компании «РЖД».

В честь праздника открыли выставку, которая наглядно рассказывает об истории российских железных дорог.

С праздником работников «РЖД» поздравил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он пожелал «виновникам торжества» хорошей работы и повышения зарплаты.

Теги:ОрёлОрловская область

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