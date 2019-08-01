Орловским железнодорожникам пожелали повышения заработной платы

Торжества в честь Дня железнодорожника состоялись 31 июля перед Дворцом культуры ЖД. В нём участвовали профессионалы различного профиля — машинисты и проводники, путейцы, ремонтники, инженеры, руководящие работники компании «РЖД».

В честь праздника открыли выставку, которая наглядно рассказывает об истории российских железных дорог.

С праздником работников «РЖД» поздравил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Он пожелал «виновникам торжества» хорошей работы и повышения зарплаты.