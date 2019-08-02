Орловским врачам запретили принимать от пациентов «наличку»

В нашем регионе утверждён Кодекс медицинского работника. Полный текст документа опубликован на официальном портале Орловской области в разделе «Законодательство».

Кодекс действует на всей территории Орловской области. Документ является обязательным к соблюдению всеми медицинскими работниками учреждений здравоохранения, которые подчиняются соответствующему департаменту.

Ряд положений кодекса касается финансовых вопросов. В частности, отмечается, что врач не имеет права принимать от благодарных пациентов наличные деньги или ценные подарки.

«Крайне нежелательны» и ситуации, когда подарки пациенту дарит сам врач.

Правда, допускается получение врачами в связи с исполнением их служебных и трудовых обязанностей «обычных» подарков — то есть стоимостью не более трёх тысяч рублей.

Также в кодексе подчёркивается, что отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг «не может быть причиной ухудшения качества и доступности, уменьшения видов и объёмов медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно».