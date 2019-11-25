Орловским волонтёрам дадут миллионы

В следующем году федеральный бюджет выделит 9 миллионов рублей на реализацию 7 волонтёрских проектов в Орловской области. Об этом сообщили в Управлении молодёжной политики нашего региона.

Средства выделят в связи с тем, что Орловская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса поддержки лучших практик развития волонтёрства.

Информация озвучена в ходе форума «Волонтёром может стать каждый», который проходил в области в пятый раз. Мероприятие состоялось в Ливнах 22 ноября. В нём участвовали добровольцы из Должанского, Колпнянского, Малоархангельского и Покровского районов.