Орловским волонтёрам дадут миллионы
25.11.2019
В следующем году федеральный бюджет выделит 9 миллионов рублей на реализацию 7 волонтёрских проектов в Орловской области. Об этом сообщили в Управлении молодёжной политики нашего региона.
Средства выделят в связи с тем, что Орловская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса поддержки лучших практик развития волонтёрства.
Информация озвучена в ходе форума «Волонтёром может стать каждый», который проходил в области в пятый раз. Мероприятие состоялось в Ливнах 22 ноября. В нём участвовали добровольцы из Должанского, Колпнянского, Малоархангельского и Покровского районов.
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