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Орел12.07.2019 Пятница 16:37
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Орловским ветеранам вручили столичные подарки

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12.07.2019

Сегодня в рамках Дней Москвы в Орловской области губернатор Андрей Клычков и глава московской делегации — руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков — посетили ветеранов ВОВ. Чиновники пришли в гости к орловчанам, которые награждены медалями «За оборону Москвы» — Александре Ивановне Кармановой, Александру Даниловичу и Клавдии Ивановне Безкровным, Вере Тимофеевне Павленко. Ветеранам, защищавшим столицу от фашистов, вручили цветы и подарки.

Ранее столичная делегация побывала в православном духовном центре «Вятский Посад» и осмотрела объекты Орла, отремонтированные за счёт межбюджетных транфертов из московской казны («литературный квартал», скверы «Юность» и «Орлята», сквер имени Семашко и городской парк культуры и отдыха).

Теги:ОрёлОрловская область

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