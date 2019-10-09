Орловским учителям помогут с жильём
09.10.2019
Специальная подпрограмма включена в состав региональной программы по стимулированию социального жилищного строительства. Её утвердило правительство Орловской области.
Подпрограмма начнёт воплощаться в жизнь в следующем году, однако финансирование (по 20 миллионов рублей в год) предусмотрено только с 2023 по 2025 годы.
Орловчанам, попавшим в подпрограмму, помогут оплатить первоначальный взнос по ипотечному кредиту. При этом размер субсидии не будет превышать 20% от всей стоимости помещения или объекта долевого строительства.
Право на поддержку получат учителя государственных и муниципальных школ Орловской области в возрасте до 35 лет.
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