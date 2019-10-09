Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.10.2019 Среда 12:11
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловским учителям помогут с жильём

Орловским учителям помогут с жильём

Версия для печати

09.10.2019

Специальная подпрограмма включена в состав региональной программы по стимулированию социального жилищного строительства. Её утвердило правительство Орловской области.

Подпрограмма начнёт воплощаться в жизнь в следующем году, однако финансирование (по 20 миллионов рублей в год) предусмотрено только с 2023 по 2025 годы.

Орловчанам, попавшим в подпрограмму, помогут оплатить первоначальный взнос по ипотечному кредиту. При этом размер субсидии не будет превышать 20% от всей стоимости помещения или объекта долевого строительства.

Право на поддержку получат учителя государственных и муниципальных школ Орловской области в возрасте до 35 лет.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57684

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.10.2019

Резонансное уголовное дело передано в орловский суд

09.10.2019

В Орловской области произошло дерзкое преступление

1
09.10.2019

Плохие дороги погубили 22 орловчанина

09.10.2019

В Орле частично перекрыли одну из центральных улиц

08.10.2019

Частный сектор Орла не бросят на произвол судьбы

5
$ USD64.8672(+0.04)09.10
€ EUR71.2372(+0.09)09.10

Наш опрос

Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online