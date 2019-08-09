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Орел09.08.2019 Пятница 09:09
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Орловским строителям «отдали должное»

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08.08.2019

В Орле отметили День строителя.

Торжества по случаю профессионального праздника состоялись в актовом зале Института культуры. В них приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и другие официальные лица. Передовым представителям строительной отрасли нашего региона вручили награды и грамоты.

На данный момент в сфере строительства работают около 8 тысяч жителей Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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