Орловским школам дадут миллионы «на музыку»

Средства (33 миллиона 900 тысяч рублей) распределят между 13 школами искусств Орловской области и Орловским музыкальным колледжем в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На них нужно будет закупить музыкальные инструменты, зеркала для хореографических залов, мебель, технику, оборудование, а также учебную литературу. Как сообщает пресс-служба губернатора, средства уже начали поступать в образовательные учреждения.