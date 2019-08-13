Орловским школам дадут миллионы «на музыку»
13.08.2019
Средства (33 миллиона 900 тысяч рублей) распределят между 13 школами искусств Орловской области и Орловским музыкальным колледжем в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
На них нужно будет закупить музыкальные инструменты, зеркала для хореографических залов, мебель, технику, оборудование, а также учебную литературу. Как сообщает пресс-служба губернатора, средства уже начали поступать в образовательные учреждения.
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