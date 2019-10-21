Орловским сельским депутатам станет комфортнее отчитываться о доходах

В регионе планируют изменить порядок данной процедуры. Вопрос обсудили на внеочередном заседании комитета Орловского областного Совета народных депутатов по местному самоуправлению и регламенту.

В соответствующий региональный закон предлагается внести существенные изменения. Они позволят упростить жизнь депутатам сельских поселений, которые, как и многие другие лица, обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах.

Во-первых, предлагается дать сельским «народным избранникам» возможность для «работы над ошибками» — то есть позволить им в течение месяца с момента подачи декларации исправлять ошибки и неточности. Правда, вносить поправки нужно до проведения прокурорских проверок, в противном случае за недостоверные или неточные сведения всё же придётся нести ответственность.

Кроме того, предусматривается, что подавать полноценные декларации нужно будет только в первый год работы на депутатской должности. Затем — только уведомления об отсутствии заключенных сделок. Только в случае, если депутат будет заключать сделки, от него потребуется новая полноценная декларация о доходах.

Цель данных поправок — сделать так, чтобы количество ситуаций, когда сельских депутатов «ловят» на ошибках и неточностях в декларациях и лишают должностей, свелось к минимальному.