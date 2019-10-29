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Орел29.10.2019 Вторник 11:10
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Орловским предпринимателям протянули руку помощи

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29.10.2019

В Орле открылся центр оказания услуг «Мой бизнес».

Организация находится на Салтыкова-Щедрина, 34.

Центр создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его цель — упростить жизнь орловских бизнесменов «малой и средней руки», а также тех, кто только собирается заняться предпринимательством.

Здесь можно будет получить услуги, связанные с открытием и сопровождением бизнеса, получением микрозаймов и различных видов государственной поддержки, а также другую помощь.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58034

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