Орловским «предпенсионерам» дадут новые знания и навыки

С 2020 по 2024 годы в Орловской области планируется ежегодно организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 295 лиц предпенсионного возраста.

Работа будет проводиться в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Средства выделят по госпрограмме «Содействие занятости населения Орловской области».

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.