Орловским «предпенсионерам» дадут новые знания и навыки
13.08.2019
С 2020 по 2024 годы в Орловской области планируется ежегодно организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 295 лиц предпенсионного возраста.
Работа будет проводиться в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Средства выделят по госпрограмме «Содействие занятости населения Орловской области».
Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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