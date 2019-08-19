Орловским полицейским оказали духовную поддержку

«Стражи закона и порядка» из мценского районного отдела Управления МВД по Орловской области прослушали лекцию православного священника Владимира Герченова. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Протоиерей в своём выступлении рассказал полицейским об истоках религиозного экстремизма и различных возможностях противостоять «этому злу». Полное название лекции звучит как «Мировые религии. Возможности использования духовного потенциала в патриотическом, нравственном и эстетическом воспитании. Противодействие религиозному экстремизму».

Герченов является благочинным храмов Мценского округа Орловской митрополии и членом общественного совета при Управлении МВД по Орловской области.