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Орловским полицейским оказали духовную поддержку

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19.08.2019

«Стражи закона и порядка» из мценского районного отдела Управления МВД по Орловской области прослушали лекцию православного священника Владимира Герченова. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Протоиерей в своём выступлении рассказал полицейским об истоках религиозного экстремизма и различных возможностях противостоять «этому злу». Полное название лекции звучит как «Мировые религии. Возможности использования духовного потенциала в патриотическом, нравственном и эстетическом воспитании. Противодействие религиозному экстремизму».

Герченов является благочинным храмов Мценского округа Орловской митрополии и членом общественного совета при Управлении МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская областьмитрополияполицияМВДУправление МВД по Орловской областиправославиеМценсклекция

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