Орловским полицейским оказали духовную поддержку
19.08.2019
«Стражи закона и порядка» из мценского районного отдела Управления МВД по Орловской области прослушали лекцию православного священника Владимира Герченова. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Протоиерей в своём выступлении рассказал полицейским об истоках религиозного экстремизма и различных возможностях противостоять «этому злу». Полное название лекции звучит как «Мировые религии. Возможности использования духовного потенциала в патриотическом, нравственном и эстетическом воспитании. Противодействие религиозному экстремизму».
Герченов является благочинным храмов Мценского округа Орловской митрополии и членом общественного совета при Управлении МВД по Орловской области.
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