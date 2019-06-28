Орловским пешеходам с сегодняшнего дня надо быть внимательнее на дорогах
28.06.2019
В регионе стартует операция ГИБДД «Пешеход». До 1 июля дорожная инспекция будет уделять особое внимание пешим участникам движения.
Причиной для проведения операции стал рост ДТП с участием пешеходов в Орловской области. Прежде всего, это касается наездов на пеших участников дорожного движения, переходящих проезжую часть в неположенных местах (при наличии в зоне видимости перекрёстка) или просто находящихся на проезжей части.
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