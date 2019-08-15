Орловским пчеловодам дадут по полтора миллиона рублей

Это максимальный размер гранта на поддержку начинающего фермера, который планирует заняться пчеловодством. Гранты выдаются в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Условия их получения регламентированы постановлением правительства Орловской области «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие АПК» (от 09.02.17).

Кроме того, поддержка в форме грантов «Агростартап» предоставляется и тем, кто решил создать крестьянское (фермерское) хозяйство или уже создал его. Размер такого гранта составляет до 3 миллионов рублей (но не больше 90% затрат на реализацию проекта).

Получатель (глава или будущий глава хозяйства) должен являться гражданином России. Другие условия получения гранта «Агростартап» оговорены в постановлении регионального правительства «Об утверждении порядков финансирования мероприятий регионального проекта (программы) „Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации“» (от 14.05.19).

Данный вид поддержки оказывается в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».