Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.08.2019 Четверг 14:06
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловским пчеловодам дадут по полтора миллиона рублей

Орловским пчеловодам дадут по полтора миллиона рублей

Версия для печати

15.08.2019

Это максимальный размер гранта на поддержку начинающего фермера, который планирует заняться пчеловодством. Гранты выдаются в рамках государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Условия их получения регламентированы постановлением правительства Орловской области «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие АПК» (от 09.02.17).

Кроме того, поддержка в форме грантов «Агростартап» предоставляется и тем, кто решил создать крестьянское (фермерское) хозяйство или уже создал его. Размер такого гранта составляет до 3 миллионов рублей (но не больше 90% затрат на реализацию проекта).

Получатель (глава или будущий глава хозяйства) должен являться гражданином России. Другие условия получения гранта «Агростартап» оговорены в постановлении регионального правительства «Об утверждении порядков финансирования мероприятий регионального проекта (программы) „Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации“» (от 14.05.19).

Данный вид поддержки оказывается в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Теги:ОрёлОрловская областьпчеловодствоАПКнацпроекты

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56639

Добавил новость: 

Другие новости раздела

15.08.2019

В Орле преподавателя «императорского» университета подозревают во взяточничестве

15.08.2019

«Зебра» не спасла орловчанина от ДТП

15.08.2019

Орловчанин погиб на Ицке

15.08.2019

У орловчанина диагностирована редкая опасная болезнь

2
15.08.2019

Орловчане решают «квартирный вопрос» на льготных условиях

2
$ USD65.8907(+0.69)16.08
€ EUR73.455(+0.55)16.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online