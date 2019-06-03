Орловским льготникам предусмотрены меры социальной поддержки при переходе на цифровое телевизионное вещание

Согласно постановлению Правительства Орловской области от 22 мая 2019 г. № 279, в этом году за счет средств областного бюджета льготным категориям граждан будут предоставлены единовременные денежные компенсации на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому эфирному или спутниковому телевидению.

Денежные компенсации предоставляются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, проживающим в населенных пунктах Орловской области, расположенных вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения на территории Троснянского, Мценского и Дмитровского районов.

Единовременная денежная компенсация предоставляется на приобретение одного комплекта пользовательского оборудования, на одно домохозяйство для подключения к цифровому телевизионному вещанию в размере фактической стоимости приобретенного в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2019 года пользовательского оборудования, но не более 2 тыс. рублей.

Заявление о назначении единовременной денежной компенсации необходимо подать в учреждение социальной защиты населения по месту жительства не позднее 31 августа 2019 года.

Единовременная денежная компенсация выплачивается путем перечисления средств Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области на счет получателя единовременной денежной компенсации, открытый в кредитной организации.

Ознакомиться с текстом постановления можно на Портале Орловской области в разделе «Законодательство» / "«Официальное опубликование нормативных правовых актов».