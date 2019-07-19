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Орловским «коллекторам-любителям» дали реальные сроки заключения

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19.07.2019

Приговор вынес Заводской районный суд.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин — жители областного центра и Орловского района. Все — ранее судимые.

Поводом для совершения новых преступлений стали деньги, якобы взятые в долг у одного из них знакомым. Троица приехала к дому мнимого должника. Однако там никого не было. Тогда мужчины взломали дверь и проникли в помещение.

В итоге из дома потерпевшего оказалось похищено имущество на сумму 13 тысяч рублей, а из его гаража — на 12 тысяч рублей.

Двух фигурантов признали виновными в «незаконном проникновение в жилище» и «самоуправстве». Суд приговорил одного из них к трём месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Второго — к трём годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Третий обвиняемый ещё и украл у случайного прохожего телефон. Его признали виновным в «краже с незаконным проникновением в жилище» и «краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину». В итоге он получил три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор обжаловали в Орловском областном суде. Однако вердикт первой инстанции остался без изменения. Об этом сообщает пресс-служба Облсуда.

Теги:ОрёлОрловская область

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