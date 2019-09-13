Орловский завод усилил «наступление» на Европу
13.09.2019
Орловский сталепрокатный завод увеличил количество поставок на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В этом году предприятие поставляло продукцию (крепёж) в Узбекистан, а также наладило взаимодействие с партнёрами в Грузии и Казахстане.
«ОСПАЗ» работает и со странами дальнего зарубежья (Польшей и Германией). В 2019 в польском городе Радом появился первый официальный представитель предприятия.
В целом с января по август текущего года включительно предприятие увеличило объёмы экспорта готовой продукции в ЕС и страны СНГ и ближнего зарубежья примерно в два раза (до 2600 тонн).
Завод входит в ОАО «Северсталь-метиз» — метизную группу «Северстали».
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