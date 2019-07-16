Орловский застройщик-банкрот «не довёл до ума» три дома

Арбитражный суд Орловской области признал ООО «Регионстрой» несостоятельным (банкротом) и ввел в его отношении процедуру конкурсного управления. Компания не смогла расплатиться с «Московским индустриальным банком». Задолженность ООО «Регионстрой» оценивалась примерно в 22 миллиона 300 тысяч рублей.

Конкурсным управляющим назначен Мирошниченко Д.А., аккредитованный Фондом защиты прав-граждан участников долевого строительства.

В ближайшие месяцы управляющий начнёт принимать заявления для уточнения прав и обязательств дольщиков домов, которые «Регионстрой» не успел сдать. Это три строения в Орле по адресам: улица Родзевича-Белевича, дом 5, корпус 2 и корпус 3, и улица Изумрудная, дом 2.

Общая площадь незавершённого строительства составляет 394 квартиры или 34 тысячи 825 квадратных метров.