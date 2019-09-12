Орловский закон о госзакупках перепишут ещё раз

Орловский областной Совет народных депутатов на ближайшей сессии внесёт поправки в региональный закон «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области».

Областное законодательство приведут в соответствие с федеральным. Сейчас планирование государственных закупок представлено ведением соответствующих плана и плана-графика. «Федералы» сократили число документов до плана-графика, исключив обычный план.

«Сокращение» распространяется на планирование госзакупок с 1 января 2020 года, однако официально поправки к федеральному закону вступят в силу с ближайшего 1 октября. Поэтому до конца текущего месяца всем регионам страны необходимо «подправить» местные законы.

Сейчас в тексте орловского закона об общественном обсуждении государственных закупок указано, что обсуждение начинается с момента включения закупки в план закупок. На сентябрьской сессии слово «план» просто заменят на «план-график».