Орловский заключённый получил новый срок из-за "плохого поведения" в интернете

Московский окружной военный суд вынес приговор жителю Орловского района. Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Орловчанин, отбывая наказание в колонии общего режима в посёлке Нарышкино, с помощью смартфона вышел в интернет и разместил на своей странице «Вконтакте» аудиофайлы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.