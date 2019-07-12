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Орел12.07.2019 Пятница 12:01
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  3. Орловский заключённый получил новый срок из-за "плохого поведения" в интернете

Орловский заключённый получил новый срок из-за "плохого поведения" в интернете

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12.07.2019

Московский окружной военный суд вынес приговор жителю Орловского района. Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Орловчанин, отбывая наказание в колонии общего режима в посёлке Нарышкино, с помощью смартфона вышел в интернет и разместил на своей странице «Вконтакте» аудиофайлы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Теги:ОрёлОрловская область

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