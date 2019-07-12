Орловский заключённый получил новый срок из-за "плохого поведения" в интернете
12.07.2019
Московский окружной военный суд вынес приговор жителю Орловского района. Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.
Орловчанин, отбывая наказание в колонии общего режима в посёлке Нарышкино, с помощью смартфона вышел в интернет и разместил на своей странице «Вконтакте» аудиофайлы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.
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