Орловский вратарь возвращается в большой футбол

Александр Селихов, проходивший лечение в связи с травмой, полученной на поле, приступил к тренировкам. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Сейчас Селихов, воспитанник орловского футбола, защищает ворота московского «Спартака».

Ближайший матч с участием этой команды состоится 25 ноября. В рамках игр российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» из Самары.