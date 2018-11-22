Орловский вратарь возвращается в большой футбол
22.11.2018
Александр Селихов, проходивший лечение в связи с травмой, полученной на поле, приступил к тренировкам. Об этом пишет «Спорт-экспресс».
Сейчас Селихов, воспитанник орловского футбола, защищает ворота московского «Спартака».
Ближайший матч с участием этой команды состоится 25 ноября. В рамках игр российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» из Самары.
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