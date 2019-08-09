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Орловский ветеран ВОВ пожаловался на чиновников

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08.08.2019

Житель Мценского района, ветеран Великой Отечественной войны и инвалид первой группы (по зрению), подал жалобу в Управление ФАС России по Орловской области. Орловчанин сообщил о, по его мнению, незаконных действиях управления по муниципальному имуществу администрации Мценского района.

Как выяснилось, управление выставило на торги земельный участок, расположенный на территории Высокинского сельского поселения, площадью 300 квадратных метров. Мужчина счёл проведение этих торгов незаконным, так как на участке, по его словам, находился объект (сарай), принадлежащий ему (и построенный ещё в 1968 году).

Было возбужденно антимонопольное дело. Проведение спорных торгов приостановили. Однако Комиссия УФАС выяснила, что какие-либо правоустанавливающие документы на спорное строение вообще отсутствуют.

Жалобу признали необоснованной. После этого торги состоялись. Как сообщают «Орловские новости», мужчина участвовал в них, но не смог выкупить землю, так как его конкурент предложил более высокую цену.

Теги:ОрёлОрловская область

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