Орловский турнир по боксу посетит Поветкин

На площади Ленина состоится боксёрский турнир, посвящённый очередной годовщине освобождения Орла от фашистов. Соревнования пройдут 4 августа с 15 до 18 часов.

В них примут участие сильнейшие спортсмены (Мастера спорта России по боксу) из нашей области, а также из Подмосковья, Курской, Брянской, Тверской и Воронежской областей.

Также состязания посетят почётные гости: генеральный инспектор Минобороны РФ и глава Совета Общероссийской организации ветеранов вооружённых сил РФ Виктор Ермаков, депутат Госдумы и герой СССР Николай Антошкин, герой СССР Александр Солуянов, герой России Константин Тимерман, олимпийский чемпион по боксу Шамиль Сабиров, Вице-президент Курской региональной общественной организации «Федерация бокса и кикбоксинга» Владимир Поветкин (брат знаменитого российского боксёра Александра Поветкина).