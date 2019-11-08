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Орел08.11.2019 Пятница 22:47
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Орловский «Текмаш» отмечает 165-летие

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08.11.2019

Это одно из старейших предприятий машиностроительной отрасли России. Сегодня «Текмаш» обеспечивает работой более 500 орловцев. Специализация завода — это производство для военно-промышленного комплекса России подвижных средств технического обслуживания и ремонта. Коммерсант-Воронеж сообщил, что «Орелтекмаш» за три квартала текущего года на 70% увеличил выручку и на 40% сократил убытки.

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