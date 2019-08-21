Орловский таксист сбил «неположенного» мальчика

Восьмилетний ребёнок пересекал проезжую часть в неположенном месте и попал под колёса автомобиля такси «Лада Ларгус». За её рулём сидел мужчина 1980 года рождения.

ДТП случилось в Орле на улице Космодемьянской 20 августа около 20 часов. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

После ДТП несовершеннолетнему пострадавшему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.