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Орловский таксист сбил «неположенного» мальчика

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21.08.2019

Восьмилетний ребёнок пересекал проезжую часть в неположенном месте и попал под колёса автомобиля такси «Лада Ларгус». За её рулём сидел мужчина 1980 года рождения.

ДТП случилось в Орле на улице Космодемьянской 20 августа около 20 часов. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

После ДТП несовершеннолетнему пострадавшему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПавариятаксиребёнокпешеходГИБДД

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