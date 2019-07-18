Орловский сувенир по тургеневским мотивам вошёл в число лучших в России
18.07.2019
Работа орловчанки Эльвиры Чельтер (льняная подушка с машинной вышивкой «Ермолай и Валетка» по мотивам тургеневских «Записок охотника») победила в окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир региона» в «высокой ценовой категории». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Награждение победителей окружного этапа состоялось в рамках Национального туристского форума «Реки России» Тверской области в селе Завидово.
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