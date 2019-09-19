Орловский сухостой не падает из-за финансовых проблем

У городских властей не хватает средств на опиловку деревьев. Об этом сообщают «Орловские новости».

Ежегодно в областном центре необходимо спиливать около 15 тысяч деревьев. Однако сухостой не трогает никто — на это не хватает средств. Спиливание каждого дерева обходится в сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

Информация была озвучена на профильном комитете горсовета.