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Орел18.10.2019 Пятница 12:22
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Орловский суд вынес решение по иску орловчанки, пострадавшей от сотрудников ГИБДД

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18.10.2019

Советский районный суд частично удовлетворил иск орловчанки, пострадавшей в результате незаконных действий сотрудников Управления ГИБДД.

Иск подавался к Министерству финансов Российской Федерации. Женщина хотела взыскать 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального и имущественного вреда, а также судебных расходов. Однако в итоге суд сократил эту сумму до 16700 рублей.

Инцидент, вызвавший значительный резонанс не только в области, но и за её пределами, произошёл 22 ноября 2016 года в Орле у здания автовокзала. Сотрудники ГИБДД задержали женщину, которая, по их мнению, переходила проезжую часть по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. Между дорожными инспекторами и гражданкой произошёл конфликт.

Позже в отношении женщины возбудили административное дело (о нарушении ПДД) и уголовное дело (о применении насилия к представителю власти). Затем дела были прекращены.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, сотрудников, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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