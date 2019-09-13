Орловский суд впервые рассмотрит дело, возбуждённое по 144 статье УК

Речь идёт о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста».

Как сообщает Следственный комитет, дело передано в суд для рассмотрения.

Как установило СУ СК РФ, инцидент произошёл в январе текущего года. Инспекторы ГИБДД остановили машину. Рядом с ними находился журналист, занимавшийся видеосъёмкой. Выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Во время составления протокола водитель напал на сотрудника СМИ и причинил ему телесные повреждения. Также от его рук пострадали и дорожные инспекторы.