Орловский суд впервые рассмотрит дело, возбуждённое по 144 статье УК
13.09.2019
Речь идёт о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста».
Как сообщает Следственный комитет, дело передано в суд для рассмотрения.
Как установило СУ СК РФ, инцидент произошёл в январе текущего года. Инспекторы ГИБДД остановили машину. Рядом с ними находился журналист, занимавшийся видеосъёмкой. Выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Во время составления протокола водитель напал на сотрудника СМИ и причинил ему телесные повреждения. Также от его рук пострадали и дорожные инспекторы.
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