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Орел13.09.2019 Пятница 17:12
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Орловский суд впервые рассмотрит дело, возбуждённое по 144 статье УК

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13.09.2019

Речь идёт о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста».

Как сообщает Следственный комитет, дело передано в суд для рассмотрения.

Как установило СУ СК РФ, инцидент произошёл в январе текущего года. Инспекторы ГИБДД остановили машину. Рядом с ними находился журналист, занимавшийся видеосъёмкой. Выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Во время составления протокола водитель напал на сотрудника СМИ и причинил ему телесные повреждения. Также от его рук пострадали и дорожные инспекторы.

Теги:Орловская областьуголовный кодекссредства массовой информации

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