Орловский суд рассмотрит дело о ДТП с 26 пострадавшими
29.07.2019
Авария произошла 30 апреля 2019 года на федеральной трассе «Крым» в Кромском районе в деревне Гостомль. Здесь столкнулись автобус Yutong, который следовал по маршруту «Киев-Москва», и КАМАЗ, ехавший в попутном направлении. После этого автобус опрокинулся в кювет. После ДТП за медицинской помощью обратились 26 человек.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, уголовное дело, переданное в суд, возбуждено в отношении водителя автобуса по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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