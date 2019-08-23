Орловский суд рассмотрел иск о ничтожности

Прокурор Железнодорожного района Орла обратился в местный суд с необычным иском. Он попросил признать несколько сделок по получению денежных средств недействительными в силу ничтожности, чтобы взыскать переданные денежные средства в бюджет.

Речь при этом, однако, шла не об обыкновенных сделках, а о взятках. Прокуратура установила, что житель Орла признан виновным в пяти преступлениях, предусмотренных статьёй «получение взятки должностным лицом», и пяти преступлениях, предусмотренных статьёй «мелкое взяточничество». Как ранее выяснили следствие и суд, студенты Медицинского института ОГУ имени Тургенева передавали ему денежные средства и материальные ценности за положительные отметки о сдаче зачета.

Железнодорожный районный суд удовлетворил требование о взыскании денежных средств в размере 91 тысячи рублей. К настоящему моменту судебное решение исполнено — деньги перечислены в бюджет.