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Орловский суд рассмотрел дело о неоднозначном ДТП

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27.08.2019

Авария случилась в Орле на Поселковой улице. Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда, водитель Mitsubishi Lancer сбил женщину, после чего оставил место дорожного происшествия.

Мировой суд лишил мужчину водительских прав на один год. Водитель, не удовлетворённый таким решением, решил «поискать правды» в Заводском райсуде.

В ходе заседания он объяснил, что уехал с места ДТП только после того, как убедился, что пострадавшей прохожей не требуется медицинская помощь. Водитель попросил отменить постановление мирового суда и прекратить производство по данному делу «в связи с малозначительностью». Однако Заводской суд оставил всё в силе.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПавариясуд

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