Орловский суд оставил под стражей фигурантов громкого дела

Речь идёт о Фёдоре Козине (экс-заместителе начальника главы Управления МВД по Орловской области по оперативной работе) и Павле Клёнышеве (экс-начальнике Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Железнодорожному району Орла).

Заводской районный суд Орла отклонил просьбу обвиняемых и защиты изменить меру пресечения с реального заключения на домашний арест и продлил данный срок ещё на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Экс-полицейские подозреваются в подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. По текущей версии следствия, они, ещё служа в полиции, получили два миллиона рублей от руководителя коммерческих структур за помощь в уклонении от уголовной ответственности по статьям «кража и «мошенничество». Кроме того, Козин подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.