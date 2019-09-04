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Орел04.09.2019 Среда 13:27
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  3. Орловский суд оставил под стражей фигурантов громкого дела

Орловский суд оставил под стражей фигурантов громкого дела

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04.09.2019

Речь идёт о Фёдоре Козине (экс-заместителе начальника главы Управления МВД по Орловской области по оперативной работе) и Павле Клёнышеве (экс-начальнике Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Железнодорожному району Орла).

Заводской районный суд Орла отклонил просьбу обвиняемых и защиты изменить меру пресечения с реального заключения на домашний арест и продлил данный срок ещё на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Экс-полицейские подозреваются в подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. По текущей версии следствия, они, ещё служа в полиции, получили два миллиона рублей от руководителя коммерческих структур за помощь в уклонении от уголовной ответственности по статьям «кража и «мошенничество». Кроме того, Козин подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.

Теги:Орловская областьЗаводской судУправление МВД по Орловской области

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