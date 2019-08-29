Орловский суд нашёл хозяина для бесхозной дороги

Ливенский районный суд обязал Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области включить «ничейную» дорогу длиной 270 метров в соответствующий перечень. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Интересно, что речь идёт не о «забытой Богом» малопопулярной дороге, а об оживлённом участке, который соединяет федеральную трассу «Орёл — Тамбов» и улицу Фрунзе города Ливны. Из-за достаточно распространённого бюрократического казуса у этого объекта не оказалось законного хозяина, что автоматически сделало невозможным и его ремонт.

На ремонте настаивает ГИБДД. Однако от дороги «открестились» и администрация города, и администрация Ливенского района, и профильный Департамент Орловской области.

Проблема решилась благодаря вмешательству прокуратуры, которая довела дело до судебного вердикта.