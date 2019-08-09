Орловский спортмагазин оштрафовали на 100 тысяч рублей

Причиной стало нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Нарушение выявила прокуратура Орловского района. Как сообщили в ведомстве, ООО «Спортмастер» заключило трудовой договор с бывшим государственным служащим — экс-сотрудником одного из отделений налоговой службы. Однако ООО не сообщило об этом бывшему работодателю орловчанина в установленный законом срок.

В отношении «Спортмастера» возбудили дело об административном правонарушении. ООО привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Пока что постановление не вступило в законную силу.