Орловский союз художников поздравит Тургенева с юбилеем масштабной выставкой
18.10.2018
Экспозиции развернут на целых девяти площадках. К юбилею классика на них представят живопись, скульптуру и графику авторов со всего ЦФО, а также из Москвы и Петербурга.
Официальное открытие выставки состоится в Орловской детской школе изобразительных искусств и народных ремесел 10 ноября.
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