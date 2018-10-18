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Орел18.10.2018 Четверг 18:23
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  3. Орловский союз художников поздравит Тургенева с юбилеем масштабной выставкой

Орловский союз художников поздравит Тургенева с юбилеем масштабной выставкой

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18.10.2018

Экспозиции развернут на целых девяти площадках. К юбилею классика на них представят живопись, скульптуру и графику авторов со всего ЦФО, а также из Москвы и Петербурга.

Официальное открытие выставки состоится в Орловской детской школе изобразительных искусств и народных ремесел 10 ноября.

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