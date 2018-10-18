Орловский союз художников поздравит Тургенева с юбилеем масштабной выставкой

Экспозиции развернут на целых девяти площадках. К юбилею классика на них представят живопись, скульптуру и графику авторов со всего ЦФО, а также из Москвы и Петербурга.

Официальное открытие выставки состоится в Орловской детской школе изобразительных искусств и народных ремесел 10 ноября.