Орловский Следственный комитет возбудил дело о миллионной задолженности по зарплате

Уголовное дело возбуждено в отношении директора компании «Ринг-Агро». Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

Общая сумма задолженности по заработной плате перед работниками компании оценивается в один миллион рублей. Долг накопился с июля 2018 по май 2019 годов.

Сейчас следователи изучают документы и устанавливают все обстоятельства преступления.