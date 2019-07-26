Орловский Следственный комитет возбудил дело о миллионной задолженности по зарплате
26.07.2019
Уголовное дело возбуждено в отношении директора компании «Ринг-Агро». Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области.
Общая сумма задолженности по заработной плате перед работниками компании оценивается в один миллион рублей. Долг накопился с июля 2018 по май 2019 годов.
Сейчас следователи изучают документы и устанавливают все обстоятельства преступления.
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