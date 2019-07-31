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Орел31.07.2019 Среда 13:21
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Орловский Следственный комитет проверяет информацию федерального телеканала

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31.07.2019

Проверка проводится в связи с возможным нарушением социальных прав несовершеннолетнего орловчанина с ограниченными возможностями здоровья.

В материале федерального телеканала «НТВ» сообщалось, что многодетная семья из областного центра, где растёт ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, оплачивает ипотеку на основании договора о долевом строительстве, заключённого с ООО «Компания Стройсервис». Обязательства перед застройщиком выполнены, однако квартира в собственность не передана.

Сейчас «ячейка общества» с трудом находит средства на приобретение лекарств для ребёнка. Кроме того, в доме, где сейчас проживает семейство, ненадлежащим образом работает лифт, из-за чего несовершеннолетний с трудом выбирается на улицу, а это нарушает его право на доступность объектов социальной инфраструктуры.

Проверку держит на личном контроле глава СУ СК РФ по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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