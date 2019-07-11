Орловский сквер ждёт «Триумф»

ООО с таким названием победило в аукционе на право ремонта сквера 5-ой Орловской Стрелковой дивизии. Впрочем, в торгах участвовала только одна заявка.

Примерно за 40,9 миллиона рублей «Триумф» сделает в сквере новое покрытие, тротуары и дорожки, положит плитку и камни, а также установит 60 новых светильников. Также планируется поставить здесь скамейки и урны, смонтировать детский городок для игр, поставить тренажёрный комплекс и гимнастическую площадку и озеленить территорию.

Однако ситуация может измениться. Управление ФАС по Орловской области ещё предстоит рассмотреть жалобу ООО «Реноватор», которая оспаривает отказ администрации Орла, запретившей ей участвовать в этих торгах.