Орловский шлагбаум может оказаться вне закона

Представители орловского штаба «Общероссийского народного фронта» обратились в областную прокуратуру с предложением проверить законность установки шлагбаума на въезде к дому по адресу Орёл, бульвар Победы, 1.

Как сообщили в ОНФ, устройство препятствует въезду машин экстренных служб, а также доставляет неудобства маломобильным гражданам.

Шлагбаум открывается с помощью дистанционных пультов, которые есть у всех жильцов. Однако пульты работают только на близком расстоянии от шлагбаума — открыть его, находясь в квартире, невозможно.