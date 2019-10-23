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Орел23.10.2019 Среда 16:55
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Орловский шлагбаум может оказаться вне закона

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23.10.2019

Представители орловского штаба «Общероссийского народного фронта» обратились в областную прокуратуру с предложением проверить законность установки шлагбаума на въезде к дому по адресу Орёл, бульвар Победы, 1.

Как сообщили в ОНФ, устройство препятствует въезду машин экстренных служб, а также доставляет неудобства маломобильным гражданам.

Шлагбаум открывается с помощью дистанционных пультов, которые есть у всех жильцов. Однако пульты работают только на близком расстоянии от шлагбаума — открыть его, находясь в квартире, невозможно.

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