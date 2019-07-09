Орловский сенатор предложил освободить инвалидов от штрафов за неправильную парковку

Речь идёт о случаях, когда люди с ограниченными возможностями здоровья оставляют машины не на специальных парковочных местах (они составляют 10% от общего числа), а на обычных. Это считается нарушением и карается штрафом.

Инициативу об освобождении инвалидов от таких наказаний «в ряде случаев» озвучил представитель Орловской области в Совете Федерации Владимир Круглый. Как вариант, власти «на местах» могут увеличить квоту в 10% до необходимого размера. Разработкой соответствующего законопроекта займётся Комитет Совета Федерации по социальной политике.