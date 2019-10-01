Орловский Росздравнадзор прокомментировал исчезновение лекарств из аптек

Ведомство провело проверку в связи с соответствующим сообщением СМИ.

Выяснилось, что реальные перебои были только с поставками преднизолона. Сейчас препарат имеется в аптеках.

Что касается других жизненно важных лекарств, то некоторые из них продаются в аптеках под другими названиями, что и могло создать путаницу. Так, «лазап» может реализовываться как «лориста», «ренитек» — как «эднит» или «энолоприл».

Подробный видеосюжет на эту тему смотрите сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях».