Орловский Росздравнадзор прокомментировал исчезновение лекарств из аптек
01.10.2019
Ведомство провело проверку в связи с соответствующим сообщением СМИ.
Выяснилось, что реальные перебои были только с поставками преднизолона. Сейчас препарат имеется в аптеках.
Что касается других жизненно важных лекарств, то некоторые из них продаются в аптеках под другими названиями, что и могло создать путаницу. Так, «лазап» может реализовываться как «лориста», «ренитек» — как «эднит» или «энолоприл».
Подробный видеосюжет на эту тему смотрите сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях».
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