Орловский Россельхознадзор исследовал «Мир колбас»

Орловское Управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку в отношении ООО «Торговый Дом „Мир колбас“». Проверка проводилась по поручению зампреда федерального правительства.

В ходе проверки выявлены нарушения. Выяснилось, что на мясных полуфабрикатах (в частности, на пельменях, куриных лапах и окорочках, а также фарше) не было маркировки производителей, содержащей даты выработки и сроки и условия хранения продуктов. Кроме того, часть полуфабрикатов оказалась с истекшим сроком годности.

Общий вес такой продукции составил 56 килограммов. Сомнительные полуфабрикаты утилизировали, а «Мир колбас» оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.