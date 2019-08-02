Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.08.2019 Пятница 18:29
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловский Россельхознадзор исследовал «Мир колбас»

Орловский Россельхознадзор исследовал «Мир колбас»

Версия для печати

02.08.2019

Орловское Управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку в отношении ООО «Торговый Дом „Мир колбас“». Проверка проводилась по поручению зампреда федерального правительства.

В ходе проверки выявлены нарушения. Выяснилось, что на мясных полуфабрикатах (в частности, на пельменях, куриных лапах и окорочках, а также фарше) не было маркировки производителей, содержащей даты выработки и сроки и условия хранения продуктов. Кроме того, часть полуфабрикатов оказалась с истекшим сроком годности.

Общий вес такой продукции составил 56 килограммов. Сомнительные полуфабрикаты утилизировали, а «Мир колбас» оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56395

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.08.2019

Орловчанам «пришлось спешиться» из-за диагнозов

02.08.2019

Грибы заставили орловчанку на час забыть дорогу к дому

02.08.2019

Центр Орла на несколько часов станет Японией

02.08.2019

Орловский губернатор выступил перед «голубыми беретами»

02.08.2019

Орловчанка попросила президента «подтянуть» её сына по математике

$ USD64.6423(+0.81)03.08
€ EUR71.7077(+1.24)03.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online