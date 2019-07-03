Орловский Роспотребнадзор рассказал о нарушениях в детских лагерях

Сейчас завершается первая смена летней оздоровительной кампании. За это время в 315 организациях успели отдохнуть 19522 ребёнка. За соблюдением санитарных норм и правил в лагерях следят сотрудники Роспотребнадзора

Санитарные врачи проверили 09 оздоровительных учреждений. Выявлен ряд нарушений, связанных с содержанием помещений, соблюдением личной гигиены, требований к обработке посуды и инвентаря и условий хранения продуктов. 86,9 килограммов продуктов снято с реализации.

В отношении виновных составлены протоколы об административных правонарушениях.