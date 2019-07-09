Орловский Роспотребнадзор «поставил крест» на 177 литрах алкоголя
09.07.2019
Забраковано 39 партий продукции. Таковы итоги работы за первую половину текущего года.
В этот период Управление Роспотребнадзора провело проверки на 224 торговых объектах. На 207 из них выявлены различные нарушения требований законодательства.
К административной ответственности привлечено 211 юридических и должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 322,5 тысячи рублей.
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