Орловский Роспотребнадзор назвал самые вредные продукты

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало об итогах проверок на соблюдение правил производства и продажи пищевой продукции.

В текущем году такие проверки прошли в 629 организациях и предприятиях. Нарушения выявлены практически в каждых трёх случаях из каждых четырёх.

Также санитарные врачи исследовали 6 тысяч 900 проб продуктов на содержание загрязнителей химической природы. Проверку не прошли 0,3% из них.

Среди нестандартных проб по содержанию химических загрязнителей доминируют растительное масло (по содержанию бензапирена) и плодоовощная продукция (по содержанию нитратов).

По результатам проверок нарушители оштрафованы на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей. Из оборота изъято две с половиной тонны пищевой продукции.