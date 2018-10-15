Орловский Роспотребнадзор назвал самые вредные продукты
15.10.2018
Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало об итогах проверок на соблюдение правил производства и продажи пищевой продукции.
В текущем году такие проверки прошли в 629 организациях и предприятиях. Нарушения выявлены практически в каждых трёх случаях из каждых четырёх.
Также санитарные врачи исследовали 6 тысяч 900 проб продуктов на содержание загрязнителей химической природы. Проверку не прошли 0,3% из них.
Среди нестандартных проб по содержанию химических загрязнителей доминируют растительное масло (по содержанию бензапирена) и плодоовощная продукция (по содержанию нитратов).
По результатам проверок нарушители оштрафованы на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей. Из оборота изъято две с половиной тонны пищевой продукции.
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